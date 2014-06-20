Suriye'de bombalı saldırı

Suriye İnsan Hakları Gözlem Grubu'ndan verilen bilgiye göre, Hama vilayetinde bulunan El Hurra kasabasındaki patlamada en az 37 kişi can verdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA ölü sayısını 34 olarak bildirdi. Şam yönetimi patlamadan isyancıları sorumlu tuttu.
Olayda 50'den fazla kişi yaralandı. El Hurra, Esad yönetiminin kontrolü altında bulunuyor. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Suriye'deki iç savaşta 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etti.