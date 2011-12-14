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Suriye'de bir Türk işçi öldürüldü!

Suriye’de günlerdir süren çatışmalar ilk kez bir Türk’ün yaşamına mal oldu.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - Çalışmak için S. Arabistan’a giden Münir Dural isimli bir Türk işçi, Suriye’de çatışmaların ortasında kaldı. Kurşunların hedefi olan işçi yaşamını yitirdi. 

Suriye’de günlerdir süren çatışmalar ilk kez bir Türk’ün yaşamına mal oldu. 

Suudi Arabistan'da çalışan Münir Dural isimli bir işçi, izinli geldiği Türkiye'den yola çıktı. İddialara göre Dural'ın aracı sınır geçtikten sonra Suriye'de gasp edildi. Aracını bulmaya çalışan Münir Dural, çatışmaların ortasında kaldı. Kurşunların hedefi olan Dural, hayatını kaybetti.



Daha önce de bölgeden geçen birçok Türk TIR’ı saldırıya uğramıştı. Türk Hacı kafilesine de saldırıda bulunulmuştu.



Ülkede yaşanan çatışmalarda yaklaşık 5 bin Suriyeli hayatını kaybetmişti.



Dışişleri: Dikkat, bu güzergahı kullanmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de son günlerden Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşanan çatışmalar nedeniyle, Cilvegözü/Bab el Hava sınır kapısı - Humus güzergahının kullanılmaması tavsiye edildi.


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