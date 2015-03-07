T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de bir IŞİD komutanı öldürüldü

Suriye rejiminin hava saldırısında bir IŞİD komutanı ve 26 IŞİD üyesi öldürüldü

07 Mart 2015 19:44

IŞİD'e yakın bir Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dib Hudican Uteybi ismindeki IŞİD üyesi, Suriye rejiminin hava saldırısında öldü.

Uteybi aynı zamanda Ebi Ammar Cezravi takma adıyla biliniyordu. 

İngiltere merkez Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Hama'nın 50 kilometre güneybatısında bulunan Hamadi Ömer kentindeki hava saldırılarında ise 26 IŞİD üyesi öldü. 

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdulrahman hava saldırılarının cuma mı yoksa cumartesi mi yapıldığının belirlenemediğini söyledi.

Suriye devlet televizyonuna göre rejimin saldırılarında IŞİD'e ait birçok askeri araç da yok edildi.

 

'Koalisyon ile rejim arasında işbirliği yok'

 

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Eylül ayından bu yana Suriye'deki IŞİD hedeflerini vuruyor. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Psaki'ye, 11 Şubat'ta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda, IŞİD’e yönelik uluslararası koalisyonun hava saldırılarında Irak ve başka ülkeler üzerinden bilgi aldıklarını söylediği hatırlatılmış, Psaki söz konusu açıklamayı reddetmişti.

Suriye’de rejimle herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadıklarını vurgulayan Psaki, “ABD uçaklarıyla angajmana girmemeleri noktasında Suriye’yi uyardık. Rejimin iznini istemedik. Eylemlerimizle ilgili Suriye hükümetiyle işbirliği yapmadık. Suriyelilere askeri seviyede ön bildirimde bulunmadık veya spesifik hedeflere yönelik zamanlamanın işaretini vermedik. IŞİD’in toprak kazanmasına ortamı yaratan Esed rejimi ile birlikte çalışamayız” demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de bakanlıktaki basın toplantısında, Esed’in bilgi paylaşımına yönelik açıklamalarına ilişkin, “Askeri operasyonlarımızla ilgili Esed rejimiyle iletişim halinde veya işbirliği içinde değiliz. Bunu doğrudan veya dolaylı olarak yapmıyoruz” diye konuşmuştu.

 

Irak'taki IŞİD saldırıları

 

Irak'ta ise, IŞİD orduya ait bir savaş uçağı ve bir helikopter düşürdü. IŞİD militanlarının, dün akşam saatlerinde Er-Raud bölgesinde 1 helikopteri roketle vurduğu, ateş alan helikopterin Bağdat'ın batısındaki Han Dari bölgesinde düştüğü

IŞİD militanlarının bu sabah da Anbar'a bağlı El-Kerme ilçesinde, bir savaş uçağını düşürdüğünü ve uçağın pilotunun öldüğünü kaydetti. Anbar'a bağlı El-Kerme ilçesinde terör örgütü IŞİD ile Irak ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

ETİKETLER

ışidsuriyesaldırıkomutan

İlgili Haberler

'IŞİD Nimrud’u buldozerlerle yıkıyor'

Cihatçı terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki antik kent Nimrud'u buldozerlerle yıkmaya başladığı bildirildi.

Irak'taki El Bağdadi kasabası IŞİD’den temizlendi

IŞİD'in Irak'ın El Bağdadi kasabasında Sünni ‘Elbu Ubeydi’ aşiretine mensup 150 kişinin başını keserek infaz ettiği iddia edilmişti

'Twitter'da IŞİD yanlısı 50 bine yakın hesap var'

Brookings Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre, IŞİD yanlısı hesapların dörtte üçü Arapça tweet atıyor

IŞİD’in kültür katliamı sürüyor

Musul ve Nimrud bölgelerinde antik çağlardan kalma tarihi eser ve kalıntıları yerle bir eden IŞİD militanlarının bu kez Dünya Kültür Mirası listesindeki Hatra kentindeki kalıntıları havaya uçurduğu bildirildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24