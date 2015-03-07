Suriye'de bir IŞİD komutanı öldürüldü

IŞİD'e yakın bir Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dib Hudican Uteybi ismindeki IŞİD üyesi, Suriye rejiminin hava saldırısında öldü.

Uteybi aynı zamanda Ebi Ammar Cezravi takma adıyla biliniyordu.

İngiltere merkez Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Hama'nın 50 kilometre güneybatısında bulunan Hamadi Ömer kentindeki hava saldırılarında ise 26 IŞİD üyesi öldü.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdulrahman hava saldırılarının cuma mı yoksa cumartesi mi yapıldığının belirlenemediğini söyledi.

Suriye devlet televizyonuna göre rejimin saldırılarında IŞİD'e ait birçok askeri araç da yok edildi.

'Koalisyon ile rejim arasında işbirliği yok'

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Eylül ayından bu yana Suriye'deki IŞİD hedeflerini vuruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Psaki'ye, 11 Şubat'ta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda, IŞİD’e yönelik uluslararası koalisyonun hava saldırılarında Irak ve başka ülkeler üzerinden bilgi aldıklarını söylediği hatırlatılmış, Psaki söz konusu açıklamayı reddetmişti.

Suriye’de rejimle herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadıklarını vurgulayan Psaki, “ABD uçaklarıyla angajmana girmemeleri noktasında Suriye’yi uyardık. Rejimin iznini istemedik. Eylemlerimizle ilgili Suriye hükümetiyle işbirliği yapmadık. Suriyelilere askeri seviyede ön bildirimde bulunmadık veya spesifik hedeflere yönelik zamanlamanın işaretini vermedik. IŞİD’in toprak kazanmasına ortamı yaratan Esed rejimi ile birlikte çalışamayız” demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de bakanlıktaki basın toplantısında, Esed’in bilgi paylaşımına yönelik açıklamalarına ilişkin, “Askeri operasyonlarımızla ilgili Esed rejimiyle iletişim halinde veya işbirliği içinde değiliz. Bunu doğrudan veya dolaylı olarak yapmıyoruz” diye konuşmuştu.

Irak'taki IŞİD saldırıları

Irak'ta ise, IŞİD orduya ait bir savaş uçağı ve bir helikopter düşürdü. IŞİD militanlarının, dün akşam saatlerinde Er-Raud bölgesinde 1 helikopteri roketle vurduğu, ateş alan helikopterin Bağdat'ın batısındaki Han Dari bölgesinde düştüğü

IŞİD militanlarının bu sabah da Anbar'a bağlı El-Kerme ilçesinde, bir savaş uçağını düşürdüğünü ve uçağın pilotunun öldüğünü kaydetti. Anbar'a bağlı El-Kerme ilçesinde terör örgütü IŞİD ile Irak ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.