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Dünya

Suriye'de barışa doğru: Suriyeli Kürtler, Esad'la masaya oturuyor

"Amacımız demokratik ve tek merkezden yönetilmeyen bir Suriye'ye giden yolu açmak''

29 Temmuz 2018 18:45

T24 Dış Haberler

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Konseyi, 7 yıldır devam eden çatışmanın sona ermesi için Suriye yönetimiyle birlikte çalışacaklarını açıkladı. Açıklamada, "Amacımız demokratik ve tek merkezden yönetilmeyen bir Suriye'ye giden yolu açmak" dendi. 

Konsey, Suriye'nin başkenti Şam’daki toplantıyı takiben yapılan açıklamada, tarafların demokratik ve merkez yerine yerelden yönetilen bir Suriye için yol haritası üzerinde çalışma kararı aldıkları açıklandı. Bu, Konsey’in Suriye’nin başkentine yaptığı resmen duyurulmuş ilk ziyaret oldu.

Söz konusu ziyaretin, Kürt yetkililerin Suriye’de, kendilerine bölgesel yönetim hakkı kazanabilmek adına, Suriye lideri Beşar Esad‘la iletişim kanallarını açık tutma niyetlerini gösterdiği de ifade ediliyor.

‘’Henüz bir anlaşmadan bahsetmek için erken ama üzerinde çalışıyoruz’’

Konsey, amaçlarının ‘daha geniş, kapsamlı bir diyalog sağlamak’ ve ‘demokratik, tek merkezden yönetilmeyen bir Suriye'ye giden yolu açmak’ olduğunu açıkladı.

AFP’ye konuşan PYD’nin danışmanlarından Sihanouk Dibo, pazarlıkların ‘sert’ geçmesini beklediğini ifade etti:

‘’Henüz bir anlaşmadan bahsetmek için erken ama üzerinde çalışıyoruz.’’

Suriye’deki toprakların 4’te birinin kontrolünü elinde tutan Kürtler, 7 yıldır süren savaş boyunca Esad’la çatışmaktan uzak durdu. 

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