T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE ''BAĞIMSIZLAR'' TOPLANDI ŞAM (A.A)

04 Temmuz 2011 12:12

-SURİYE'DE ''BAĞIMSIZLAR'' TOPLANDI ŞAM (A.A) - 04.07.2011 - Suriye'de 100 kadar ''bağımsız'', dün başkent Şam'da ''üçüncü bir yol'' bulmak amacıyla toplandı. Bu toplantı, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine karşı protestoların hız kesmediği bir ortamda bu türden yapılan ikinci siyasi toplantı olma özelliğini taşıyor. Geçen hafta bağımsız muhaliflerle aydınların katıldığı toplantının ardından dün yapılan toplantıda eski ve yeni milletvekillerinin yanı sıra tanınmış ekonomist Hüseyin Ammaş da hazır bulundu. Katılımcılar, muhaliflerle yetkililer arasında ''üçüncü bir yol'' arıyor. Suriye'de 15 Mart'tan beri süren protesto gösterilerinde 1300 sivilin öldüğü, 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı söyleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24