-SURİYE'DE ''BAĞIMSIZLAR'' TOPLANDI ŞAM (A.A) - 04.07.2011 - Suriye'de 100 kadar ''bağımsız'', dün başkent Şam'da ''üçüncü bir yol'' bulmak amacıyla toplandı. Bu toplantı, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine karşı protestoların hız kesmediği bir ortamda bu türden yapılan ikinci siyasi toplantı olma özelliğini taşıyor. Geçen hafta bağımsız muhaliflerle aydınların katıldığı toplantının ardından dün yapılan toplantıda eski ve yeni milletvekillerinin yanı sıra tanınmış ekonomist Hüseyin Ammaş da hazır bulundu. Katılımcılar, muhaliflerle yetkililer arasında ''üçüncü bir yol'' arıyor. Suriye'de 15 Mart'tan beri süren protesto gösterilerinde 1300 sivilin öldüğü, 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı söyleniyor.