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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de ateşkese rağman çatışma

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli çatışmalar yaşandığı ve hafta başından bu yana yürülükte olan ateşkesin ihlal edildiği bildiriliyor.

16 Eylül 2016 16:16


Şam'ın doğusunda rejim güçleri ile isyancılar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriliyor. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam’ın doğusundaki Cubar bölgesinde rejim güçleri ile isyancılar arasında çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Suriye'de ABD ile Rusya'nın ateşkes üzerinde mutabık kalmasından sonra hafta başından bu yana ateşkes yürürlükteydi. Söz konusu çatışmaların, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana meydana gelen en büyük ihlâl olduğu belirtiliyor.

ABD'nin ayrıntıları açıklaması bekleniyor

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Washington'da yaptığı açıklamada, gelecek hafta Uluslararası Suriye'ye Destek Grubu üyelerinin temsilcileri ile New York'ta bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını ve bu toplantıda mutabakata ilişkin ayrıntıların açıklanacağını belirtti.

Toner, ABD'nin diğer ülkelere mutabakatın tam metnini verip vermeyeceği konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti. ABD ile Rusya geçen hafta, Suriye'de çatışmasızlık konusunda anlaşmaya varmıştı. Ülkeler ateşkesin 7 gün sürmesi halinde, IŞİD ve Fetih El Şam örgütlerine karşı operasyonlar konusunda işbirliği yapılması üzerine uzlaşmıştı.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, perşembe günü ABD'yi mutabakatın ayrıntılarını paylaşmaya çağırmıştı. ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan Fransa, hava harekâtlarına katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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