Suriye'de ateşkes yürürlüğe giriyor

Suriye'de ateşkesin gece yarısı başlamasına saatler kala Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye'deki ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.

Putin ve Esad'ın yaptıkları telefon görüşmesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerin "krizin nihai çözümü yönünde önemli bir adım" olacağı üzerinde mutabık kaldıkları bildirildi. Putin, Suriyeli muhalif gruplar ve Suriye hükümetinin bu geceyarısı devreye girecek olan bir ateşkes de dahil olmak üzere bazı anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Suriye'deki ateşkes hakkında, "Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimiz için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum," şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca "BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır. Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil," dedi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan bazı muhalif grupların temsilcileri ateşkes planı üzerinde mutabakat olduğunu belirtirken, hangi grupların ateşkese dahil olduğu konusunda net bir bilgi verilmedi. Muhalif bir grup ise ateşkesin kapsamadığı tek grubun IŞİD olduğunu belirtirken, Özgür Suriye Ordusu YPG'nin de ateşkesin dışında tutulduğunu vurguladı.

ABD ateşkesi "pozitif bir gelişme" olarak değerlendirirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner yazılı bir açıklama yaparak "Suriye iç savaşında ateşkes haberleri olumlu bir gelişmedir," dedi.

Suriye: Siyasi çözüm için gerçek bir şans

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye sorununda siyasi bir çözüme ulaşmak için "gerçek bir şans" yakalandığını söyledi. Bakan Muallim Suriye'nin Kazakistan'da yapılacak barış görüşmelerinde açık fikirli olacağını söyledi. Televizyonda canlı yayında konuşan bakan "egemenlik ve insanların liderini seçme hakkı dışında herşey tartışmaya açık," şeklinde konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim anlaşmayı imzalayan isyancı grupların kendilerini IŞİD ve Nusra Cephesi'nden uzakta tutmalarının ve onlara bağlı olmadıklarını deklare etmenin isyancı grupların görevi olduğunu söyledi.

İsyancı grupların El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi'ne coğrafi yakınlığı daha önceki ateşkes girişimlerinin başarısızlığa uğramasına neden olmuştu. Nusra cephesi Temmuz ayında adını değiştirip El Kaide'den ayrıldığını duyurmuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sözcüsü özel temsilcinin ateşkesi olumlu karşıladığını, sivil yaşamları kurtaracağını umduğunu ve Astana'da verimli barış görüşmelerine vesile olacağını temenni ettiğini aktardı.

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Reuters/AP/SSB/BK