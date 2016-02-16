Suriye'de ateşkes umudu sönüyor



Suriye'de ateşkes sağlanması ihtimali giderek zayıflıyor. BM verilerine göre pazartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki okul ve hastaneleri hedef alan bombardıman sırasında en az 50 sivil öldü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uluslararası temas grubu tarafından başlatılan ateşkes girişiminin başarıya ulaşacağından kuşkulu olduğunu söyledi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın bugün Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceği öğrenildi.

BM''den yapılan açıklamaya göre Halep ve İdlib'deki beş tıp merkezi ile iki okula yapılan hava saldırılarında çok sayıda yaralanan da oldu. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon devletler hukukunun ihlal edildiğini ve bombardımanın beş yıldır devam eden iç savaşı sona erdirme çabalarına gölge düşürdüğünü söyledi.

Hava saldırıları Washington tarafından da kınandı. Bombalanan hastaneler arasında, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından işletilen bir klinik ile Türkiye sınırı yakınlarındaki bir çocuk ve kadın hastalıkları tedavi merkezi de bulunuyor.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riad Haddad Rus kamu televizyonuna verdiği demeçte, İdlib'deki hastanenin bombalanmasından ABD'nin sorumlu olduğunu öne sürdü. Haddad bombardımanın Rusya tarafından yapılmadığını ve ABD'nin ‘propaganda savaşı' başlattığını iddia etti.

Esad ateşkese şans tanımıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad resmi haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada ‘ateşkesi konuşmanın zor olduğunu' söyledi. Esad, Suriye temas grubunun ateşkes talebiyle ilgili olarak, bir hafta zarfında ateşkes için gerekli şartların yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ateşkesin bütün silahların susması anlamına gelmeyeceğini ifade eden Esad terör örgütlerinin pozisyonlarını güçlendirmelerine izin verilmeyeceğini ve mutlak önceliklerinin terör ile mücadele etmek olduğunu söyledi. Beşar Esad Suriye krizinin yerel barış anlaşmalarıyla çözüme kavuşturulabileceğini ve siyasi düzenlemelerin ancak yürürlükteki anayasa çerçevesinde yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'nın Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ile yapacağı görüşmede, ateşkes imkânlarıyla, meskûn bölgelere insani yardım ulaştırılması ve ay sonunda devam edilmesi kararlaştırılan Cenevre'deki Suriye barış müzakerelerinin ele alınacağı açıklandı. Suriye temas grubu cuma günü bir haftaya kadar ateşkesin yürürlüğe girmesini , IŞİD ve diğer radikal gruplarla mücadeleye ise devam edilmesini kararlaştırmıştı.