Suriye'de ateşkes umudu



Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek amacıyla Münih'te yapılan uluslararası görüşmelerde mutabakat sağlandı.

Açıklanan yazılı mutabakata göre, bir hafta zarfında ateşkes sağlanacak ve olağanüstü sıkıntı çekilen bölgelere insani yardım ulaştırılacak. Aynı zamanda siyasi geçiş sürecine de hız kazandırılacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Münih'te yaptığı açıklamada, mutabakatın akıbetinin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Münih buluşmasında, IŞİD ve diğer radikal gruplarla mücadelenin devam ettirilmesi de kararlaştırıldı.