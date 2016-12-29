Suriye'de ateşkes sağlandı

Ankara ve Moskova, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da, "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır."

Suriye ordusu da ateşkesi doğruladı.

Devlet haber ajansı SANA'da yayımlanan haberde, "Suriye silahlı güçlerinin birden fazla cephede kazandığı zaferler ve ilerlemelerin ardından 30 Aralık 2016 saat 00.00'da yürürlüğe girmek üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm topraklarında kapsamlı bir ateşkes ilan edildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, Nusra Cephesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bu ki örgüte bağlı grupların anlaşmaya dahil olmadığı belirtildi.

Anlaşmanın, Suriye krizinin siyasi çözümü için "uygun koşullar yaratmasının amaçlandığı" kaydedildi.

Ateşkesin ardından barış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması konusunda anlaşmıştı.