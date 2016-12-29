T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suriye'de ateşkes sağlandı

Rusya ve Türkiye, Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Suriye ordusu da ateşkesi doğruladı. Suriye'deki ateşkes bu gece yarısı yürürlüğe girecek.

29 Aralık 2016 17:41

Ankara ve Moskova, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de ateşkesin sağlandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da, "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır."

Suriye ordusu da ateşkesi doğruladı.

Devlet haber ajansı SANA'da yayımlanan haberde, "Suriye silahlı güçlerinin birden fazla cephede kazandığı zaferler ve ilerlemelerin ardından 30 Aralık 2016 saat 00.00'da yürürlüğe girmek üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm topraklarında kapsamlı bir ateşkes ilan edildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, Nusra Cephesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bu ki örgüte bağlı grupların anlaşmaya dahil olmadığı belirtildi.

Anlaşmanın, Suriye krizinin siyasi çözümü için "uygun koşullar yaratmasının amaçlandığı" kaydedildi.

Ateşkesin ardından barış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması konusunda anlaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RusyaTürkiye SuriyeSuriyeMoskova TürkiyeDevlet Başkanı Vladimir Putin SuriyeDışişleri BakanlığınınAralıkBuMilletler Güvenlik KonseyiSANASuriye Arap CumhuriyetiNusra Cephesi IrakDevletiKazakistanAstana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24