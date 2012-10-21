Suriye'de ateşkes görüşmesi sırasında bomba patladı: 13 ölü

Tarafların Kurban Bayramı süresince ateşkese çağrıldığı Suriye'den bir saldırı haberi daha geldi. Şam'da Hristiyanların yoğun yaşadığı bir mahallede düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilci Lahkdar Brahimi’nin ateşkes için Beşşar Esad ile görüştüğü sıralarda Şam’dan bir saldırı haberi daha geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam'ın Bab Tuma bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Şam'ın Bab Tuma bölgesi genellikle Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.

Muhalifler, Baba Tuma bölgesinde meydana gelen patlamanın, son günlerde muhaliflerin saflarına geçmeye çalışan Hristiyanlara yönelik rejimin bir mesajı olduğunu ileri sürüyor.