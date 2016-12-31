Suriye'de ateşkes BMGK gündeminde

Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda perşembe gece yarısından itibaren yürürlüğe giren ve Suriye'de Şam rejimi ile silahlı muhalifler arasında sağlanan ateşkes küçük çapta ihallere rağmen sürüyor. El Kaide'den ayrıldıktan sonra ismini Fetih El Şam olarak değiştiren El Nusra örgütü, cuma akşamı yaptığı açıklamada ateşkese eleştiriler yöneltti.

Cephe'nin sözcüsü, bu anlaşma kapsamında ulaşılacak siyasi bir çözümün 'suçlu bir rejimi yeniden canlandıracağını' savunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaderinin ne olacağına anlaşmada yer verilmemesini eleştirdi.

Suriye ordusu ateşkese IŞİD ve sonradan adını Fetih El Şam örgütü olarak değiştiren El Nusra Cephesi'nin dahil olmadığını açıklarken, Özgür Suriye Ordusu YPG'nin de ateşkesin dışında tutulduğunu bildirmişti.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriyeli muhalifler ile Şam rejimi arasında sağlanan ateşkes Suriye'de barış çabaları konusunda umut doğmasına neden oldu. Ülkede iç savaş 2011 ilkbaharından bu yana devam ediyor.

Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan Suriye'deki ateşkes başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada da iki bakanın bütün muhalif tarafların ateşkes anlaşmasına sadık kalmasının önemi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, İran'ın da katılımıyla Şam rejimi ile silahlı muhalif gruplar arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da müzakerelerin yapılması planlanıyor.

Ateşkes BMGK gündeminde

Diğer taraftan Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK)Suriye ile ilgili bir karar tasarısı sunarak, BMGK'yı "kırılgan" ateşkes sürecini desteklemeye çağırdı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin gazetecilere yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin kapalı kapılar ardında bir toplantı yaptığını ve ateşkesi onaylamak için bir karar tasarısını görüştüğünü söyledi. Çurkin cumartesi günü bir oylama yapılabileceğini ancak Güvenlik Konseyi üyelerinin değişiklik tavsiyeleri üzerine tasarının gözden geçirilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

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DW/Reuters/SSB/BK