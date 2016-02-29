Ateşkes başladı; 150 bin Suriyeliye yardım ulaştırılacak

Suriye'de geçici ateşkes sürerken Birleşmiş Milletler (BM) gelecek beş gün içinde kuşatma altındaki bölgelerde bulunan yaklaşık 150 bin Suriyeliye yardım göndermeyi planlıyor.

BM, Mart ayı sonuna kadar ulaşması zor bölgelerde yaşayan 1.7 milyon kişiye yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, BM'nin insani yardımdan sorumlu koordinatörü Yacoub el Hillo, Suriye'deki ateşkese dair "Suriye halkının barış ve istikrar için elde ettiği en iyi fırsat" diye konuştu. Birleşmiş Milletler ateşkes süresince, açlıktan ölenlerin olduğu bildirilen Madaya dâhil birçok şehre gıda, su ve ilaç ulaştırmayı hedefliyor.

Yardımların genişletilmesi için Suriye'de tarafların onayına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

IŞİD kontrolündeki Deyr ez Zor'a geçen hafta havadan yapılması planlanan yardım, kargo platformlarının zarar görmesi, kaybolması veya kimsenin bulunmadığı bölgelere inmesi nedeniyle ulaştırılamamıştı.

BM verilerine göre 500 bine yakın kişi Suriye'de kuşatma altında yaşıyor.

“Ateşkes ihlal edildi” iddiası

Diğer yandan Suriye'de, ABD ve Rusya öncülüğünde uygulamaya giren ateşkeste taraflar birbirlerini ihlalle suçluyor. Muhalif gruplar, Rus uçaklarının bazı kentleri bombaladığını duyurdu

Rusya hava saldırılarını doğrulamadı. Moskova, ateşkesin son 24 saat içinde dokuz kez ihlal edildiğini duyurdu. Muhalifler ise, Rusya'nın desteğiyle Suriye hükümetinin 15 defa ateşkesi ihlal ettiği şikâyetinde bulundu. Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın desteklediği Yüksek Müzakere Komitesi, ihlallerle ilgili Birleşmiş Milletlere ve diğer dünya liderlerine şikâyet mektubu göndereceğini duyurdu.

Fakat Komite, “Zaman zaman ihlaller olsa da, insanların rahatladığını görmenin, güvende olmalarının ve korkudan uzak olmalarının olumlu bir gelişme olduğunu” söyledi.

Bazı Suriyeli muhalifler, hava saldırılarının hedefinin kuzeyde, El Kaide bağlantılı El Nusra'nın etkili olduğu Halep yakınlarında gerçekleştiğini ifade ediyor.

Bu, beş yıl önce başlayan savaştaki ilk büyük çaplı ateşkes. Suriye yönetimi ve birçok muhalif grubu kapsayan anlaşmaya Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Kaide'yle bağlantılı Nusra Cephesi dâhil değil. Savaşta şimdiye kadar 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD ve Rusya'nın öncülüğünde sağlanan ateşkes Cuma gece yarısı yürürlüğe girmişti.