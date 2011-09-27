-Suriye'de askerler El Rastan'da BEYRUT (A.A) - 27.09.2011 - Suriye'de tankların üzerindeki askerlerin ağır silahlarla ateş ederek muhaliflerin yoğun olduğu El Rastan kasabasına girdiği bildirildi. Suriyeli insan hakları eylemcileri, tanklar ve zırhlı araçların bu sabah erken saatlerde iki gündür kuşatma altında tutulan kasabaya girdiğini ifade etti. Yerel Koordinasyon Komitesi ve diğer muhalif gruplar El Rastan'daki operasyonu doğrulayarak, ölen ve yaralananlar olduğunu kaydetti. Suriye tankları önceki gece, ordudan kaçanları ortaya çıkarmak için stratejik bir karayolu üzerinde bulunan El Rastan kasabasını kuşattıktan sonra ateş açmış ve El Rastanlı 3 kişiyi yaralamıştı. Türkiye'ye giden ana karayolu üzerinde bulunan Humus kentine çok yakın olan El Rastan'da ordudan kaçan askerlerin demokrasi yanlısı protestolara destek verdiği bildiriliyor. 20 milyon kişinin yaşadığı Suriye'de 41 yıldır süren Esad ailesi iktidarının sona ermesini isteyen Suriyeliler, aylardır sokakları doldurarak Devlet Başkanı Esad ve rejimin gitmesini talep ediyor. Şam yönetimi ise halkın taleplerin şiddetle karşılık veriyor. BM rakamlarına göre Suriye'deki askeri operasyonlarda şimdiye kadar 100'ü çocuk olmak üzere en az 2700 kişi hayatını kaybetti. Şam yönetimi ise "teröristler ve isyancıların" 700 polis ve askeri öldürdüğünü ileri sürüyor.