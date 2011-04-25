Suriye'de askerler Dera kentini kuşattı

T24 - Suriye askerleri, tankların eşliğinde muhaliflerin merkezi olan Dera kentine girdi. Dera kentinde 5 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye hükümeti Ürdün sınırını kapattı.







Haftasonu yaşanan kanlı olayların ardından Suriye ordusu geniş çaplı bir operasyon başlattı. Harekatın merkezinde ülkedeki olayların ilk kez başladığı yer olan Dera kenti var.

Ordu birliklerinin bu sabaha karşı Dera’ya girdikleri ve ardından şehirden silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Kente 3 binden fazla güvenlik görevlisinin girdiğini söyleyen görgü tanıkları, keskin nişancıların çatılarda mevzilendiklerini, tankların sokaklarda dolaştığını, askerlerin rastgele ateş açtıklarını anlattılar.

Fransız haber ajansı, görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde 5 kişinin öldüğünü duyurdu. Reuters haber ajansı da görgü tanıklarına datanarak verdiği haberde çok sayıda cesedin caddelerde yattığını duyurdu. Ajansa telefonla bağlanan bir görgü tanığı, Ömer Camii yakınında iki cesedin yattığını, insanların evlerine kapandığını söyledi.



Ceble'de 13 ölü

Suriyeli muhalifler ayrıca, kıyı şehri Ceble kentinde güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açmaları sonucu 13 kişinin yaşamini yitirdiğini belirtti. Güvenlik güçleri'nin Humus kentinde de onlarca muhalifi gözaltına aldıklari haber veriliyor.

Suriye'de 18 Mart'ta başlayan olaylarda şimdiye kadar yaklaşik 350 kişi öldü, onlarca kişi de kayıp.



Ürdün sınırı kapatıldı

Suriye'nin Ürdün'le tüm geçiş kapılarını kapattığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre yetkililer, ülkenin güneyinde yönetim karşıtı protestoların yapıldığı sınır kenti Dera'ya tankların konuşlandırılmasının ardından tüm sınır geçişlerinin kapatıldığını belirtti.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir üst düzey diplomat da Dera ve Nasib'deki sınır kapılarının trafiğe kapatıldığını doğruladı.