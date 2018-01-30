"Suriye'de askeri varlığımız uzun süreli olamaz"

Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda Burseye Dağı'nın ele geçirilmesinin Afrin yolunun açılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Suriye'nin silah deposu gibi olduğunu söyleyen Tezkan, bundan arınmanın yolunun da siyasi çözümden geçtiğini belirtti.

"Askeri varlığımız uzun süreli olamaz" diyen Tezkan, siyasi çözüm olmadan Suriye'nin terör yuvası olmaktan kurtulamayacağını söyledi. Tezkan bunun da Ankara’nın, Moskova’nın, Tahran’ın, Washington’un, Şam’ın ve Şam’a muhaliflerin gönülden imzaladıkları bir anlaşma ile mümkün olacağı söyledi.

Milliyet yazarı Tezkan'ın "Sadece askeri zafer yetmez" başlığıyla yayımlanan (30.01.2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Burseya Dağı’nın temizlen-mesi, Afrin yolunun açılması çok önemli..

Cepheden gelen görüntülere bakınca.. Beton koruganları, beton mevzileri, barikatları görünce ‘başarı’ sözcüğü hafif kalıyor; ‘zafer’ demek daha doğrusu..

Askeri zaferin devamı gelecek ama bu zaferi diplomatik başarıyla da taçlandırmalıyız..

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Afrin’i temizledikten sonra hedef ne?

Münbiç mi?

Orada biraz sıkıntı var.. ABD, Münbiç’ten çekilmeyeceğini açıkladı..

İki NATO ülkesi karşı karşıya!..

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Fırat’ın doğusu?

Orası tam problem.. ABD’nin 13 askeri üssü var.. 60 bin YPG/PKK unsuru var..

Daha da ötesi ABD Fırat’ın doğusunu elinde tutmak istiyor.. Bize karşı değil, daha çok İran’a karşı.. Tahran’dan Lübnan’a uzanan Şii koridorunun önünü kesmek için seküler Kürt bölgesi oluşturma derdinde..

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Diyelim ki; Afrin tamamen temizlendi..

Diyelim ki; Münbiç’ten PYD/YPG’liler de boşaltıldı..

Diyelim ki; ABD kabul etti, Fırat’ın doğusunda 30 kilometre derinliğinde tampon bölge oluşturduk..

Sonra..

Sonrası siyasetin işi..

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Askeri varlığımız uzun süreli olamaz.. Siyasi çözüm olmadan Suriye terör yuvası olmaktan kurtulamaz..

IŞİD temizlenir, HTS kurulur (Heyeti Tahrir Şam)..

HTS temizlenir, MTS pırtlar..

PYD/YPG sökülür atılır, yerine bilmem ne örgütü kurulur..

Suriye silah deposu gibi.. Suriye’nin silahtan arınmasının yolu siyasi çözümden geçiyor..

Ankara’nın, Moskova’nın, Tahran’ın, Washington’un, Şam’ın, Şam’a muhaliflerin gönülden imzaladıkları anlaşma olmadan olmaz..

O topraklar durulmaz..

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Demem şu.. Askeri başarıyla Suriye’de istediğimiz sonucu alamayız.. Çünkü eninde sonunda ciddi anlamda masa kurulacak..

Hazırlıklı olmalıyız..

Çünkü ilgili bütün başkentlerin kafasında onlarca tilki dolaşıyor.."