Suriye'de art arda intihar saldırıları: 9 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediği, ardından bir marketin dışında patlama meydana geldiği aktarıldı. Saldırılarda 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı, polis merkezine baskın yapmaya çalışan intihar bombacılarının güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiğini ve ardından kendilerini havaya uçurduğunu kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, çifte intihar saldırısının ardından Şam'daki bir marketin dışında bir patlama daha meydana geldiği belirtildi. ​3 saldırıda 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.