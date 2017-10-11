T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'de art arda intihar saldırıları: 9 ölü, 10 yaralı

Şam'da polis merkezi ve markete saldırı düzenlendi

11 Ekim 2017 23:16

Suriye'nin başkenti Şam'daki polis merkezi yakınlarında iki intihar bombacısının saldırı düzenlediği, ardından bir marketin dışında patlama meydana geldiği aktarıldı. Saldırılarda 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı, polis merkezine baskın yapmaya çalışan intihar bombacılarının güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiğini ve ardından kendilerini havaya uçurduğunu kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, çifte intihar saldırısının ardından Şam'daki bir marketin dışında bir patlama daha meydana geldiği belirtildi. ​3 saldırıda 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

ETİKETLER

SuriyeŞamintihar saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24