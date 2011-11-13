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Dünya

Suriye'de Arap Birliği'ne tepki ŞAM (A.A)

13 Kasım 2011 15:22

-Suriye'de Arap Birliği'ne tepki ŞAM (A.A) - 13.11.2011 - Suriye'de, Arap Birliği'nin, "Suriye'nin üyeliğinin askıya alınması" kararına tepki gösterileri düzenleniyor. Suriye Devlet Televizyonu, yüz binlece yönetim yanlısının ülkenin birçok kentinde, Arap Birliği'nin kararına tepki göstermek ve Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine desteklerini göstermek için gösteriler düzenlediğini belirtti. Başkent Şam başta olmak üzere, Halep, Lazkiye, Deyr Ez Zor ve Haseke kentlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan ve Beşşar Esad posterleri taşıyan yönetim yanlısı Suriyeliler, Arap Birliği'ne tepki sloganları attı. Yönetim yanlıları, dün Arap Birliği kararlarının açıklanmasından sonra ülkenin birçok kentinde ve bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Bazı ülkelerin büyükelçilikleri ve konsoloslukları da yönetim yanlıları tarafından saldırıya uğramıştı. Öte yandan Suriyeli muhalif yapılanmalardan Suriye Devrimi Genel Konseyi, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentinde iki ve orta kesimlerde bulunan Hama kentinde dört kişinin güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

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