-SURİYE'DE 8 GÖSTERİCİ ÖLDÜRÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 27.05.2011 - Suriye'de güvenlik güçleri bugün ülke çapında düzenlenen protestolara yaptıkları müdahalelerde 8 göstericiyi öldürdü. İnsan hakları eylemcileri ve görgü tanıkları, başkent Şam'ın Katana banliyösünde göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğünü, ülkenin güneyindeki Deyil köyünde ise 4 kişinin öldüğünü söyledi. Aynı kaynaklar, bugün Suriye'nin birçok kent ve kasabasında onbinlerce protestocunun sokakları doldurduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin Lübnan sınırı yakınlarında da bir kişiyi öldürdüğünü ifade etti. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ve rejiminin yıkılmasını isteyen protesto gösterileri 10 haftadır sürüyor. İnsan hakları grupları isyanın başladığı mart ayının ortalarından bu yana ölenlerin sayısının bini aştığını bildiriyor.