T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE 8 GÖSTERİCİ ÖLDÜRÜLDÜ BEYRUT (A.A)

27 Mayıs 2011 20:11

-SURİYE'DE 8 GÖSTERİCİ ÖLDÜRÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 27.05.2011 - Suriye'de güvenlik güçleri bugün ülke çapında düzenlenen protestolara yaptıkları müdahalelerde 8 göstericiyi öldürdü. İnsan hakları eylemcileri ve görgü tanıkları, başkent Şam'ın Katana banliyösünde göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu 3 kişinin öldüğünü, ülkenin güneyindeki Deyil köyünde ise 4 kişinin öldüğünü söyledi. Aynı kaynaklar, bugün Suriye'nin birçok kent ve kasabasında onbinlerce protestocunun sokakları doldurduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin Lübnan sınırı yakınlarında da bir kişiyi öldürdüğünü ifade etti. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ve rejiminin yıkılmasını isteyen protesto gösterileri 10 haftadır sürüyor. İnsan hakları grupları isyanın başladığı mart ayının ortalarından bu yana ölenlerin sayısının bini aştığını bildiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24