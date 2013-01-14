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Dünya

Suriye'de 600 bin kişi ülkesini, 2 milyon kişi evini terk etti

Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriye'deki savaşın sonuçlarını açıkladı

14 Ocak 2013 10:19

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) adlı yardım örgütü, Suriye'deki savaşın yol açtığı insani krizin hızla derinleşmekte olduğu uyarısında bulundu.

600 binden fazla Suriyelinin savaş nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtilirken örgüt kriz karşısında dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Örgüte göre Suriye'e tecavüzler ve cinsel tacizler "dehşet verici" boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler, Beşar Esad yönetimine karşı Mart 2011'de başlayan ayaklanmada şimdiye kadar 60 binden fazla kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Ülkeden kaçanlara ek olarak, en az 2 milyon Suriyelinin de evlerini terk etmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.


'Birinci neden tecavüz'


IRC'ye göre birçok mülteci Suriye'yi terk etme nedenleri olarak tecavüzleri gösteriyor. Tecavüz vakalarının daha çok ailenin diğer bireylerinin önünde gerçekleştiği kaydediliyor.

Çatışmalardan kaçanlara yeterince tıbbi ve psikolojik destek sağlanamadığına dikkat çeken örgüt, 'sürekli daha da kötüye giden bir kriz karşısında uluslararası yardımın çok çok az olduğunu' vurguladı.

IRC'nin açıklamasında savaş sırasında bazı mahallelerin tamamen yerle bir olduğundan ve evlerini terk etmek zorunda kalanların sürekli olarak bir köyden diğerine kaçtıklarından söz ediliyor.

Bölgede son 20 yılın en çetin kışı, mültecilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

BBC muhabiri Lyse Doucet, Lübnan'da Bekaa vadisindeki bir kampta hiçbir çocuğun kışlık elbisesi olmadığını belirtiyor. Muhabirimiz, çocukların soğuktan titrediklerini ve bazılarının yalınayak dolaştığını aktarıyor.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, bir milyon Suriyelinin yiyecek ihtiyacını karşılayamadığını açıklamıştı.


BBCTürkçe

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