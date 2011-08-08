-SURİYE'DE 50 SİVİL ÖLDÜ AMMAN (A.A) - 07.08.2011 - Tank destekli Suriye askeri birliklerinin doğudaki Deyr Ez Zor kentine yönelik bugün başlattıkları operasyonda 50 sivilin öldüğü, ölü sayısının giderek arttığı bildirildi. Suriye Devrim Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kentte bugün 50 sivilin, merkezdeki Humus kenti yakınlarındaki köylere yönelik operasyonlarda da en az 13 sivilin öldürüldüğü belirtildi. Koordinasyon Birliği üyesi Suhayr El Atassi de başkent Şam'dan telefonla yaptığı açıklamada, "ölü sayısı her saat tırmanıyor" dedi. Tankların ve buldozerlerin Deyr Ez Zor kentine girerek yollarda kurulan barikatları kaldırdığı, çevreye ateş açtığı bildirildi. Bir Suriye vatandaşı telefonla verdiği bilgide, birkaç tankın kent merkezine konuşlandığını söyledi. Bir başka görgü tanığı da kent merkezinden silah sesleri geldiğini ve sivillerin oraya yaklaşmaya cesaret edemediğini belirtti. Suriye hükümeti ise kente yönelik bir operasyon olmadığını ileri sürüyor. Resmi haber ajansı tarafından verilen haberde, "Deyr Ez Zor'a bir tank bile girmedi" iddiasında bulunuldu, tank haberlerinin "provokatör uydu kanallarının uydurması olduğu" savunuldu. Öte yandan Suriye'deki ABD Büyükelçisi Robert Ford, Hama kentine daha önce düzenlenen tank destekli saldırının bir "vahşet" olduğunu belirtti. Büyükelçi, "ABC This Week"e verdiği demeçte, geçen ay kenti ziyaret ettiğinde kent sakinlerinin kendisine, "yabancı bir askeri müdahale istemediklerini söylediklerini" ifade etti. Bazı gruplara göre kentte bir hafta süren operasyonlarda 130, bazılarına göre ise 300'ü aşkın kişi öldürüldü.