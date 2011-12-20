-Suriye'de 47 kişi öldürüldü BEYRUT (A.A) - 20.12.2011 - Suriyeli muhaliflerin kurduğu pusuda en az 47 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Aktivist gruptan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yönetim karşıtı muhaliflerin kurduğu pusuda Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güvenlik güçlerinden 14 kişi dahil ölü sayısının en az 47 olduğu açıklandı. Suriye ile Arap Birliği barış planı çerçevesinde Arap gözlemcilerin ülkeye gelmesiyle ilgili protokolün imzalanmasının ardından ülkede operasyonlar ve şiddetli çatışmalar devam ediyor.