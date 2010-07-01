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Suriye'de 400 PKK'lı gözaltında

Suriye'de düzenlenen PKK operasyonunda 400 kişi gözaltına alındı. Suriye'de beş kentte eşzamanlı olarak PKK operasyonu düzenlendi.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Suriye'de düzenlenen PKK operasyonunda 400 kişi gözaltına alındı. Suriye'de beş kentte eşzamanlı olarak PKK operasyonu düzenlendi.

Halep, Kamışlı, Afrin, Haseke ve Rakka kentlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 400 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ''terör örgütü üyesi olmak, zorla para toplamak, Suriye topraklarını bölerek ayrı devlet kurma girişiminde bulunmak ve ülkede yaşayan Kürtleri etnik ve dini olarak bölmeye çalışmak'' suçlamasıyla sorgulandıkları belirtildi.

 

 

YARDIM EDENLETİN TOPRAKLARI GERİ ALINACAK

 

Öte yandan, Suriye, Haseke kentinde terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlayan Kürt kökenli ailelere yönelik sert yaptırım uygulama kararı aldı.

Terör örgütüne yardım eden kişilere devlet tarafından kullanım hakkı verilen toprakların geri alınacağı ifade edildi. Suriye makamları söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılabileceğini kaydettiler.

Geçen hafta Suriye'nin çeşitli kentlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmalarda 11 terörist öldürülmüştü.

Bir süre önce Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün faliyetlerinin kabul edilemez olduğunu, Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin teröre karşı işbirliği ve tam mutabakat olduğunun altını çizmişti.

 

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