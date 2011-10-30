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Dünya

Suriye'de 40 ölü ŞAM (A.A)

30 Ekim 2011 14:01

-Suriye'de 40 ölü ŞAM (A.A) - 30.10.2011 - Suriye'de dün 20'si Suriye ordusuna mensup asker olmak üzere, 40 kişinin öldüğü bildirildi. Aktivistler, Suriye güvenlik güçlerinin dünkü operasyonlarında 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Suriye ordusuna mensup askerlerin ordudan ayrılan askerlerle dün Humus kentinde girdiği çatışmalarda 20 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.  Ölen askerlerin Suriye ordusuna mensup olduğu belirtildi. Suriyeli aktivistler, Humus kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve kentin birçok bölgesinde tıbbi malzeme bulunmasının giderek zorlaştığını kaydetti.

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