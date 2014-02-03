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Dünya

Suriye'de 4 Türkmen komutan öldürüldü

Halep'e bağlı Çobanbey beldesinde, IŞİD'in intihar saldırısında 4 Türkmen komutan öldü

03 Şubat 2014 07:55

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlı intihar eylemcisinin Halep'te Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu Çobanbey beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda, 4 Türkmen komutan hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, IŞİD örgütü Çobanbey beldesini ele geçirmek için karşı saldırı başlatan Suriyeli Türkmenlere müzakere teklifinde bulundu.

Muhammed Fatih Tugayı adlı bir grubun temsilcisi Hakim Ahmed Fayad, Çobanbey'den çekilme karşılığında bazı güvenceler isteyen IŞİD yetkilileriyle Türkmenleri müzakere konusunda bir araya getirdi.

Türkmen Tugayı karargahındaki toplantıya, komutan olduklarını belirten 4 IŞİD militanı katıldı.

Bu esnada bir IŞİD militanının üzerindeki bombayı patlatması sonucu Türkmen komutanlardan Abdulmünim Kalendir Ebu İslam, Fetih Tugayı operasyon komutanı İmad Diman ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 komutan olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıyı haber alan Türkmen güçlerinin, Çobanbey'i ele geçirmek için başlattığı saldırıyı geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Öte yandan, müzakerelere aracılık ettiği öne sürülen ve Türkmenler tarafından silahla vurulan Fayad'ın yaralı halde IŞİD tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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