-Suriye'de "teknokratlar ittifakı" PARİS (A.A) - 10.10.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a muhalif bir grup Suriyeli, mevcut yönetim devrildiğinde uygulamaya konulacak bir yol haritası geliştirmek için "teknokratlar ittifakı" kurdu. ABD'de yaşayan doktor ve aktivist Ayham Haddad ve temmuz ayında kapatılan ancak yayınını Birleşik Arap Emirlikleri'nden sürdüren Orient TV'nin sahibi Gasan Abud tarafından kurulan "Suriye Demokrasi İttifakı"nın, yapısal bir muhalefetin oluşturulmasındaki yavaşlığın yol açtığı hayal kırıklığının neticesinde ortaya çıktığı belirtildi. İttifakın yurt dışındaki, sürgündeki Suriyelilerle ülkesini hiç terk etmeyen uzmanlardan oluştuğu kaydedildi. Yasaklı bir partiye üye olduğu için 3 yıl hapis yattıktan sonra 1992'de Suriye'den ayrılan Haddad, Paris'te Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'de muhaliflerin halkı temsil edecek bir teşkilatlanma kuramadığını ve hala kendi aralarında ayrılıkları bulunduğunu söyledi. Muhalifler bu ayın başlarında İstanbul'da yaptıkları toplantıda Ulusal Konsey'i kurmuştu. Abud da İttifak'ın Konsey'le rekabete girmediğini, ancak amaçlarının, ülkenin şu anının ve geleceğinin nasıl koordine edileceği konusunda mesleki uzmanlıklarından faydalanılacak tarafsız teknokratları bir çatı altında toplamak olduğunu ifade etti. Muhalifleri birleştirmek için İstanbul'da ve diğer yerlerde gösterilen çabalara saygı duyduklarını, ancak Konsey'in Suriye'deki halkın iradesine sahip olması ve tutumunu belirlemesi gerektiğini belirten Abud, "Şu an için herkesin ortak hedefi rejimin devrilmesi, ancak siyasi partiler rejim devrildiğinde ülkeyi yönetmeye hazır değiller" dedi. İttifaktaki avukat, bilim adamı, ekonomist, eski diplomat ve hatta muvazzaf subaylardan oluşan yaklaşık 60 kişinin yeni dönem hazırlıkları için çalıştığı kaydedildi.