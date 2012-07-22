Suriye'de 3 gündür devam eden yangın Türkiye sınırına yaklaştı

Suriye'nin Lazkiye kentinde 3 gündür süren orman yangını rüzgarın yönünün değişmesi ile Türkiye sınırına yöneldi. Suriye'nin müdahale etmediği yangınla ilgili Türkiye tarafında hazırlıklar var.

Lazkiye'nin, Yayladağı ilçesi sınırına 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanlarında çıkan yangın, Suriye tarafından müdahale edilmediği için 3 gündür sürüyor.

Yangının, bugün öğle saatlerinde rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte Türkiye sınırına yöneldiği ve sınıra 200 metre kadar yaklaştığı kaydedildi.

Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne çevre ilçelerden arazöz takviyesi yapılırken, 2 iş makinesinin de sınır hattında yangın şeridi açma ve genişletme çalışmalarına başladığı öğrenildi. Çalışmalar kapsamında 20 arazöz ile 1 helikopterin hazır bekletildiği öğrenildi.

Yangın söndürme ekiplerine zırhlı askeri araçların eşlik ettiği gözlendi.

20 arazöz ile 1 helikopterin hazır bekletildiği öğrenildi.

Yangın 12 noktada devam ediyor

Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Suriye topraklarında yangınların günlerdir devam ettiğini, şu anda 12 noktada yangın olduğunu söyledi.

Sabahtan itibaren rüzgarın etkisiyle yangının 2 noktadan Türkiye sınırlarına yaklaşmaya başladığını ifade eden Harbi, ''Bu nedenle bölgede hat yolu, yangın şeridi çalışmalarımıza başladık. Türkiye sınırı boyunca şerit açma çalışmalarımız sürüyor. Şerit açıldıktan sonra arazözlerimizi şeritlere sokarak yangının Türkiye'ye sıçramasını engellemeye çalışacağız. Şu an yangın sınırımıza 200 metre yakınlıkta. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle parlıyor, zaman zaman yavaşlıyor. Şimdilik bu bizim için şans'' diye konuştu.

Harbi, yangının Suriye'deki çatışmalardan kaynaklandığını tahmin ettiğini belirterek, ''Köylüler uzun zamandan beri bölgedeki çiftlik evlerinin bombalandığını belirtiyor. Zira az önce top atışları, havan atışları oldu. Yangın çok geniş bir alanda çıkmış. Yangının insan kaynaklı değil çatışmalardan dolayı çıktığını düşünüyoruz'' dedi.