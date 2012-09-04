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Dünya

Suriye'de 25 dakikada 1 kişi ölüyor!

SDDA, 'On sekiz aydır süren çatışmalarda ortalama her 25 dakikada bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini' belirledi

04 Eylül 2012 11:33

    


BM’nin çocuk fonu UNICEF’in açıkladığı yeni rakamlara göre, Suriye’deki iç savaşta, geçen hafta aralarında çocukların da bulunduğu 1600 kişi hayatını kaybetti. Bunun, ülkede 18 aydır süren krizin en kanlı haftası olduğu belirtildi. Hükümetin ve muhaliflerin verilerini bağımsız kaynaklardan doğrulamak ise oldukça zor. Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, Esed güçlerinin ayaklanmayı bastırmak için yoğun şekilde hava kuvvetlerini kullanmaya başladığı ağustosta 5 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ve bunun geçen yıl martta başlayan olayların en kanlı ayı olduğunu belirtti. Mart 2011’den bu yana ölenlerin sayısı ise 23 bini aştı.

 

SDDA’nın bilançosu farklı

 

Öte yandan, Suriye Devrimiyle Dayanışma Ağı (SDDA), Suriye’deki krizde ölüm, yaralanma, gözaltına alınma, kaybolma olaylarının 18 aylık bilançosunu yayımladı. SDDA’ya göre olayların başlangıcından bu yana en kanlı ay olan ağustosta 6 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Suriye’de Mart 2011’den bu yana aralıksız süren çatışmalarda ağustos sonuna kadar toplam 29 bin 388 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin 2 bin 230’u çocuk, 2 bin 517’si ise kadın; 979 kişi işkence sonucu yaşamını yitirdi. Aynı dönemde yaralananların sayısı 63 bin 400; 224 bin 400 kişi gözaltına alınmış; 76 bin kişi kayıp; 226 bin 284 Suriyeli kayıtlı olarak başka ülkelere sığınmış, 180 bin kişi ise kayıtdışı olarak ülkeyi terk etmiş.

 

25 dakikada 1 kişi ölüyor

 

Suriye’deki artan ölümlere dikkat çeken SDDA, “On sekiz aydır süren çatışmalarda ortalama her 25 dakikada bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiğini” belirledi.

SDDA ayrıca, “Her 10 dakikada bir Suriyeli yaralanıyor ve kayboluyor, her iki dakika bir Suriyeli vatanını terk ediyor” açıklaması yaptı.

Bu arada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, üç günlüğüne Suriye’ye gitti. Suriye Devlet Başkanı Esed ile de görüşmesi beklenen Maurer, Suriye ziyaretinin hem kendileri hem de Arap Kızılhaçı’na insani yardım faaliyetlerini arttırmak için büyük önem taşıdığını ifade etti. (Taraf)

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