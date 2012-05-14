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Dünya

Humus'ta 23 Suriyeli asker öldürüldü

Suriye'de resmen yürürlükte bulunan ateşkesten bu yana 700'ü sivil, 900'den fazla kişinin öldüğünü kaydedildi

14 Mayıs 2012 14:32

Suriye'de Esad rejimini devirmek için 14 aydır süren şiddet olayları komşu Lübnan'a sıçradı. Lübnan'ın Trablus kentinde Esad yanlısı Aleviler ile Sünni militanlar arasında dün başlayan çatışmalar gece de devam etti. Gece süren çatışmalarda 1 asker ölürken, en az 20 kişi de yaralandı. Muhalifler de, Humus'ta 23 Suriyeli askerin öldürüldüğünü iddia etti.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Lübnanlı hastane yetkilileri, Suriye sınırındaki Trablus kentinde Esad yanlısı Aleviler ile Sünni militanlar arasındaki çatışmaların devam ettiğini ve en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer gece yarısı başlayan çatışmaların sabaha kadar sürdüğünü belirtti.

Lübnan'ın Trablus kentinde hafta sonu yaşanan çatışmalarda da Sünni militanlarla, Aleviler arasındaki çatışmalarda biri asker, 3 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Trablus'ta, Şam yönetimini destekleyen Alevilerle, karşıtı Sünniler arasında yaşanan çatışmalarda roketatarlarla otomatik silahlar kullanıldı.

 

Alevi mahallesinde çatışma

 

Sünni ve muhafazakar bir kent olan Trablus'ta küçük bir Alevi topluluğu yaşıyor. Kentteki Sünni militanlar, Suriye'deki Esad yönetiminin muhalefeti bastırma girişimlerine tepki göstererek, Alevilerin bulunduğu mahalede çatışma çıkardı.

 

'Humus'ta 23 asker öldürüldü'

 

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'un Rastan ilçesinde 23 Suriyeli askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda yaralı olduğunu iddia etti.

 

Suriye'de çatışmalarda 33 kişi öldü iddiası

 

Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, Humus'ta 7, İdlib'de 4, Hama'da 9, başkent Şam'ın banliyöleri ile Dera, Halep ve Deyr Ez Zor kentlerinde 3'er, Kunytra'da da 1 olmak üzere ölü sayısının 33'e ulaştığını ileri sürdü.

Muhalifler, İdlib'in Eriha ilçesinde kontrol noktalarında ağır silahlarla yerleşim birimlerine ateş açıldığını ve şiddetli patlamaların meydana geldiğini belirtti. Muhalifler, akşam saatlerinde Şam'ın Bağdat Caddesi'nde gösteri düzenleyenlere yönelik güvenlik güçlerince ateş açıldığını ileri sürdü.

Humus'un Bab Amr semtinde muhalifler ile ordu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade eden Suriyeli muhalifler, Humus'un Rastan ilçesindeki yerleşim birimlerine düşen havan mermileri nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını savundu.

 

Saldırıyı radikal İslamcı örgüt üstlendi

 

Suriye'de geçtiğimiz perşembe günü 55 kişinin öldüğü saldırıları, radikal islamcı El Nusra Cephesi üstlendi. El Nusra Cephesi, yayınladığı videoyla, Şam'da 55 kişinin ölümüne 300'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan intihar saldırılarını üstlendi. Radikal İslamcı örgüt, saldırının, Suriye ordusunun operasyonlarına misilleme olarak düzenlendiğini duyurdu.

İlk kez ocak ayındaki eylemlerle adını duyuran El Nusra Cephesi, Şam'da daha önce düzenlenen benzer saldırıları da üstlenmişti. Beşşar Esad yönetimi, perşembe günkü saldırılardan, rejim karşıtı terörsit grupları sorumlu tutumuştu. Muhaliflerse, saldırıların Esad yönetimi tarafından provokasyon amacıyla düzenlendiğini iddia etmişti.

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