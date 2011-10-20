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Dünya

Suriye'de 22 kişi öldü ŞAM (A.A)

20 Ekim 2011 14:14

-Suriye'de 22 kişi öldü ŞAM (A.A) - 20.10.2011 - Suriye'nin değişik kentlerinde meydana gelen çatışmalarda son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü, 18'si Humus'ta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmalarda toplam 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Cevse bölgesinde, ordudan ayrılan 30 askerin beraberinde dört adet tankı da götürdüğünü ifade eden aktivistler, Rastan, İdlib, Deyr Ez Zor ve Şam banliyölerinde de ordudan ayrılan askerlerin olduğunun altını çizdi. Bazı kaynaklar, ülke genelinde düzenlenen operasyonlara şu ana kadar 40 bin civarında asker ve güvenlik görevlisinin katıldığını kaydetti.

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