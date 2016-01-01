Suriye’de 2015'te 55 bin 219 insan hayatını kaybetti

Savaşı takip eden ve insan hakları ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, 2015 yılında Suriye’de 55 bin 219 insan hayatını kaybetti.

İngiltere Kaynaklı İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre, Suriye’de 01 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 arasında yaklaşık 55 bin 219 insan yaşamını yitirdi. Gözlemevi’nin belgelediği ölümler şöyle:

Aralarında 2 bin 74 çocuk ile 18 yaş üstü bin 944 kadın ve 18 yaş üstü 8 bin 931 erkeğin bulunduğu toplam 20 bin 977 sivil.

Muhalif ve İslami savaşçılar: 7 bin 728

Savaştan kaçan askerler ve subaylar: 70

Rejim askerleri ve subayları: 8 bin 819

Popüler Savunma Komiteleri savaşçıları, El Baeth taburları, Ulusal Savunma Güçleri, El Şahiba, rejim yanlısı muhbirler ve Suriye İskenderun Sancağını kurtarma direnişi: 7 bin 275

Hizbullah militanları: 378

Arap ve Asyalı, rejim yanlısı Şii milisler, El Kudüs El Filistini Tugayı ve diğer rejim yanlısı Arap milisler: bin 214

IŞİD, El Nusra Cephesi, Cunud El Şam taburu, Cund el Aksa taburu, Cund el Şam örgütü ve İslami Türkistan Partisi bünyesinde Arap, Avrupalı, Asyalı, Amerikalı ve Avustralya’lı teröristler: 16 bin 212

Tanımsız ölü insanlar (fotoğraf ve görüntülerle belgelenen): 274