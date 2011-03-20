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Dünya

SURİYE'DE 15 ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI ŞAM (A.A)

20 Mart 2011 19:37

-SURİYE'DE 15 ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI ŞAM (A.A) - 20.03.2011 - Suriye'nin Der'a kentinde, geçtiğimiz gün duvarlara yazı yazdıkları gerekçesi ile tutuklanan okul çağındaki 15 çocuk serbest bırakıldı. Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Der'a kentindeki olayların araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Soruşturma Komisyonu, geçtiğimiz günlerde tutuklanan 15 çocuğun suçsuz olduğuna karar verdi ve çocuklar bugün serbest bırakıldı. Soruşturma Komisyonu'nun göstericilerin üzerine güvenlik birimlerince ateş açılması ve gösteriler sırasında gözaltına alınan kişilere ilişkin çalışmalarına devam edildiği kaydediliyor. Der'a kentinde, Cuma günü başlayan ve bazı göstericilerin hayatını kaybetmeleri ile devam eden olayları ateşleyen nedenin, 15 çocuğun tutuklanması olduğu belirtilmişti.

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