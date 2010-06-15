Suriye'de 11 PKK'lı öldürüldü

T24- Suriye güvenlik güçlerinin Kamışlı, Afrin, Haseki ve Halep kentlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 11 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye ile Türk ordusunun, terör örgütü PKK'ya yönelik işbirliği içerisinde hareket ettiğini belirterek, Türk güvenlik güçleri ile Suriye kurumları arasında işbirliğinin tam bir mutabakat, güven içerisinde sürdüğünü söylemişti.



Cumhurbaşkanı Esad, sınır boyunca karşılıklı tedbir alınmasının da bu işbirliği içerisinde yer aldığını vurgulamıştı.