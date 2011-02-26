-SURİYE ZİYARET KONUSUNDA SESSİZ ŞAM (A.A) - 26.02.2011 - İran Donanması'na ait Alvand ve Kharg adlı gemilerin Suriye'ye yaptıkları ziyaret büyük sessizlik içinde geçiyor. İsrail tarafından "provokasyon" şeklinde nitelendirilen ve NATO'nun takip ettiği gemilerin Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçişleri dikkatleri çekmişti. 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana Akdeniz'e inen ilk gemiler olan Alvand ve Kharg'ın Suriye ziyaretleri sırasında iki ülke donanmasının küçük çaplı tatbikat yapacakları öne sürülmüştü. Ancak geçtiğimiz hafta Perşembe günü Suriye'nin Lazkiye Limanı'na ulaşan gemilerin Suriye ziyareti sessizlik içinde geçiyor. Savaş gemilerinin Suriye'ye ulaştığı gün Tahran'dan Şam'a gelen İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyyari'nin ziyareti ve gemilerin gelişi için düzenlenen tören basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Programlara, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın yanısıra İran'ın Şam merkezli resmi televizyon ve ajansının da alınmaması dikkat çekti. Suriye gazetelerinde ise, sadece 2 geminin Suriye'ye ulaştıklarını belirten haberlere yer verilirken, bugünkü gazetelerde gemilere ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. İki ülke donanmaları arasında işbirliği yapılmasını öngören anlaşmaya ilişkin de Suriye tarafından resmi açıklama yapılmadı. Resmi kaynaklar, Lazkiye'de bulunan 2 İran savaş gemisinin "dostluk ilişkileri ve İran Donanma Akademisi öğrencilerinin uzun mesafe yolculuk eğitimi" çerçevesinde Suriye'ye geldiklerinin altını çizerken, "herhangi bir tatbikat yapılmayacağını" vurguluyor. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyyari geçtiğimiz gün İran resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, savaş gemilerinin Suriye'ye gelişinin "donanmalar arası rutin bir uygulama" olduğunu söylemiş, "İran gemi filosunun Lazkiye limanına yaptığı ziyaret tamamen dostluk misyonu içindedir" demişti.