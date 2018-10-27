Suriye Zirvesi öncesi Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Dörtlü Suriye Zirvesi Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek. Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Vahdettin Köşkü'nde yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirve öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.