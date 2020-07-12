Suriye'ye insani yardım kararı 5'inci denemede kabul edildi

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, MGK, Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların girişine olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5. girişimde yenileyebildi.

Almanya ve Belçika tarafından BMGK'ye sunulanan karar tasarısına 13 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti çekimser kaldı. BM Güvenlik Konseyi, mekanizmanın yenilenebilmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan vazgeçti, yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi.

Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yardımların girişine kapatılırken, Cilvegözü karşısındaki Babülhava 1 yıl daha açık tutulacak ve insani yardımlar yeniden başlayacak.