Suriye, yabancı gözlemcileri davet etti

T24 - Suriye, dokuz aydan bu yana süre iç karışıklığın sona erdirilmesi için Arap Birliği’nin teklifini kabul ederek, yabancı gözlemcilerin ülkeye davet edilmesini kabul etti.



Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal El-Makdad ve Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Ahmed Bin Heli, söz konusu anlaşmayı Mısır’ın başkenti Kahire’de imzaladı. Arap Birliği’ne bağlı bir diplomat, anlaşmanın imzalandığını doğruladı.



Suriye, Arap Birliği’nin sunduğu barış planının diğer maddelerini kabul etse de, yabancı gözlemcilerin ülkeye kabul edilmesi konusunda haftalardır uzlaşmacı bir tavır sergilemiyordu.



Arap Birliği, barış planına zamanında olumlu cevap vermemesi nedeniyle Suriye’nin üyeliğini feshetmiş ve Şam hükümetine karşı yaptırım kararı almıştı.



