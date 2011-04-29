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Dünya

SURİYE VE YEMEN'DE CUMA GÖSTERİLERİ  ŞAM (A.A)

29 Nisan 2011 20:06

-SURİYE VE YEMEN'DE CUMA GÖSTERİLERİ  ŞAM (A.A) - 29.04.2011 - Hediye Levent - Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazının ardından gösteriler düzenlendi. Başkent Şam'ın merkezinde bulunan Emeviye camisinde yönetim karşıtı ve destekçisi iki grubun arasında arbede çıktı. Şam'daki Meydan semtinde de yaklaşık 200 kişinin cuma namazından sonra yaptığı gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti. Bilgi veren görgü tanıkları, Kamışlı'da 200-300 kişinin barışçıl gösteri yaptığını ve olaysız dağıldığını bildirdi. Lazkiye kentinde de yaklaşık 100 kişinin gösteri yaptığı belirtilirken, Humus ve Hama'ya bağlı çeşitli yerleşim birimlerinde küçük çaplı gösteriler olduğu kaydedildi. Ancak bir süredir ordu birliklerinin bulunduğu Dera kentinde 4 askerin, silahlı kişilerin saldırısında hayatını kaybetttiği bildirildi. Bazı sosyal paylaşım sitelerinde, "öfke günü" olarak ilan edilen cuma günü cuma namazının ardından gösteri çağrısında bulunulmuştu.  Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren başkent Şam başta olmak üzere, tüm ülkede yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.  Şehirlerarası yollar, şehir çevresindeki yerleşim birimlerini bağlayan ara yollar ve kent merkezlerinde çok sayıda güvenlik görevlisinin kontrol noktası oluşturması dikkat çekti. -YEMEN'DE GÖSTERİLER- Yemen'de onbinlerce yönetim karşıtı ve taraftarı başkent Sana'da farklı meydanlarda gösteri yaptı. Cuma namazı için geçen hafta olduğu gibi bu hafta da caddelere çıkma çağrısı yapan muhalefet, onbinleri Sittin caddesinde (60. cadde) buluşturdu. Sana Üniversitesi ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkelerinin bulunduğu cadde, cuma namazından saatler önce trafiğe kapatıldı. Göstericiler Yemen tarihinin en uzun bayrağını açarak gövde gösterisi yaptı. Atılan sloganlarda aynı sırada başka bir meydanda toplanan yönetim yanlısı göstericilere gönderme yapılırken, taraflar ''en kalabalık gösteri'' yarışına girdi.  Geçen hafta yönetim yanlılarının telaffuz ettiği rakamların ''yalan'' olduğunu ileri süren muhalifler, bugün bir milyonu aştıklarını iddia etti.

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