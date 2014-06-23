Suriye üzerinden askere ateş açıldı

Genlekurmay Başkanlığı, "Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Karbeyaz Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye istikametine doğru ilerleyen 6 şahıs bölgeden devriye faaliyeti icra eden Mobil Yol Kontrol Unsuru'na (MYKU) kalaşnikof piyade tüfeği ile hedef gözetmeksizin ateş açmıştır" açıklamasını yaptı.

DHA'da yer alan haber şöyle:

Genekurmay Başkanlığı, sık sık olduğu gibi bir Suriye uçağının sınıra yaklaşması üzerine F-16'ların bölgeye gönderildiğini, sınırda da bir devriyenin üzerine Suriye tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 adet SU-24 uçağının, Hatay Yayladağı güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, ancak Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza 2.1 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır. 4 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir."

Askerlerin üzerine ateş açıldı

Açıklamada ayrıca, Hatay'daki Suriye sınırında kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili yürütülen çalışmalara da değinilerek şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Karbeyaz Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye istikametine doğru ilerleyen 6 şahıs bölgeden devriye faaliyeti icra eden Mobil Yol Kontrol Unsuru'na (MYKU) kalaşnikof piyade tüfeği ile hedef gözetmeksizin ateş açmıştır. MYKU tarafından da ateşe karşılık verilmiş ve söz konusu şahıslar Suriye istikametine doğru kaçmıştır. Olayda herhangi bir personel zayiatı meydana gelmemiştir. Ayrıca Hatay Narlıca'da Hacıpaşa, Ziyaret ve Kıyıgören Hudut Karakol Komutanlıkları sorumluluk sahalarında, bölgede hudut devriye faaliyeti icra eden MYKU tarafından, Asi Nehri üzerinde ve yakın civarında, akaryakıt kaçakçılığı ve yasa dışı geçiş maksadıyla kullanıldığı değerlendirilen bin 880 metre plastik boru, 14 adet 60 litrelik akaryakıt dolu bidonu ve 3 ç adet sal tespit edilmiştir. Bulunan söz konusu bin 880 metre plastik boru, 14 adet bidon ve üç adet sal, Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tutanak tutularak olay yerinde kullanılamaz hale getirilmiştir."