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Suriye uyruklu geri dönüşüm işçisi öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'İN Bornova İlçesi'nde, bir plastik geri dönüşüm şirketinde çalışan Suriye vatandaşı Abdullah Ahmed, plastik havuzuna düşerek öldü

21 Ekim 2017 11:02

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'nde, bir plastik geri dönüşüm şirketinde çalışan Suriye vatandaşı Abdullah Ahmed, plastik havuzuna düşerek öldü. Onu kurtarmak isteyen arkadaşı, Suayi Palta ağır yaralandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi\'ndeki bir plastik geri dönüşüm şirketinde meydana geldi. Şirkette yeni işe başladığı belirtilen Suriye vatandaşı Abdullah Ahmed, dengesini yitirince plastik havuzuna düştü. Ahmed\'e yardım etmek isteyen çalışma arkadaşı Suayi Palta da bu sırada havuza düştü. Palta ve Ahmed, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmed, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Tedavisi süren Palta\'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İkilinin zehirlenme olasılığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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