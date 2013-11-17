Suriye Türkiye'yi BM'ye şikâyet etti

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'den "teröre destek verdiği" iddiasıyla Türkiye hakkında soruşturma açılmasını istediği öne sürüldü.

Lübnan'dan yayın yapan El Manar televizyonunun haberine göre 7 Kasım'da Suriye'nin BM Daimi Temsilciliği'ne gönderilen yazıda, BM'nin terörle mücadeleden sorumlu birimlerine gerekli başvuruların yapılması talimatı verildi.

BBC Türkçe'den Hediye Levent'in haberine göre, BM'ye hitaben yazılan yazıda da "Suriye içinde muhalifler tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda kullanılan malzemenin Türkiye'den temin edildiği ve Türkiye'nin bu kimyasal malzemenin Suriye'ye geçirilmesine göz yumduğu" iddia ediliyor.

Bu iddia çerçevesinde Türkiye, "teröre destek vermekle" suçlanıyor.

BM'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları bulunduğu hatırlatılan yazıda, "terör gruplarının kitle imha silahı ele geçirmesi halinde yaratabileceği tehlike" ihtimaline dikkat çekiliyor.

"Terörle mücadele kararları, kanunları ve ilkelerine uymayan devletlerin gerçekleşmiş ya da gelecekte gerçekleşebilecek terör eylemlerinin sorumluluğunu taşıdıkları" belirtiliyor.

Sarin gazı operasyonu

Suriye, BM'den talep ettiği soruşturma için geçtiğimiz aylarda Adana'da yapılan bir operasyonun iddianamesini dayanak olarak gösterdi.

Operasyona ilişkin detaylar ve iddianamenin Arapça nüshalarının da eklendiği yazıda operasyonun ardından ifadeleri alınan sanıkların beyanları "Türkiye topraklarında Suriye aleyhine terör faaliyetleri yürütüldüğü" iddialarına kanıt olarak gösterildi.

Yazıda, "sanıkların beyanlarının Suriye'de aralarında El Kaide örgütünün de olduğu silahlı terör örgütlerine ulaştırmak üzere Türkiye topraklarında kitle imha silahlarının temin edilmesi yönünde terör faaliyetlerinin yapıldığına kesin kanıt teşkil ettiği" ifade edildi.

BM'den 6 talepte bulunan Suriye, Adana operasyonu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalanan sanıkların ilişkide olduğu Türk şirketlerin de sorgulanmasını istiyor.

Suriye'nin talepleri:

1 – Türkiye'nin terörle mücadelede tam bir işbirliği içinde olmasının sağlanmasının yanı sıra, söz konusu iddianame ve benzer başka terör faaliyetlerine ilişkin yapılan güvenlik ve yargı soruşturmalarının bir nüshasını teslim etmesinin zorunlu kılınması,

2 – Terörle ilgili soruşturmaların Suriye ve uluslararası tarafları kapsayacak şekilde genişletilmesi,

3 – İddianamede adı geçen sanıklara kimyasal madde satan Türk şirketlerinin son 3 yıl içinde kitle imha silahlarının imalatında kullanılan maddeleri kimlere sattıkları konusunda sorgulanmaları,

4 – İddianamede zikredilen kimyasal maddeler ile Şam kırsalı ve Suriye'nin başka bölgelerinde kullanılan kimyasal silahların nitelik ve özelliklerinin BM komisyonu tarafından karşılaştırılması,

5 – Türk otoritelerine, iddianamede adları geçen kimi sanıkların neden bir süreliğine serbest bırakıldıklarının sorulması,

6 – Türk otoritelerine; sanıkların geçerli hiçbir kanuni gerekçe olmaksızın belirli bir süreliğine serbest bırakılmalarıyla geçerliliğini kaybedebilecek kanıtların sorulması.

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