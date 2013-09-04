Suriye, Türkiye'nin olimpiyatları kazanmasına engel olur mu?

2020 Olimpiyat Oyunları heyecanında son viraja girildi. İstanbul'un yanı sıra Madrid ve Tokyo'nun da ev sahibi olmak için yarıştığı 2020 Olimpiyat Oyunları’nın hangi şehirde düzenleneceği bu Cumartesi açıklanacak.

100'den fazla Olimpiyat Komitesi üyesinin oy kullanacağı seçime Türkiye, Başbakan Erdoğan'ın liderliğinde 600 kişiyle katılacak. Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Hasan Arat da dün, Buenos Aires'te bir basın toplantısı düzenledi.

Suriye'ye müdahalenin İstanbul'un adaylığını etkilemeyeceğini savunan Arat, “Suriye'deki durum küresel bir olay. Dünya liderleri bu konuyla ilgileniyor. Bu sorunu çözmek onların işi. Bizim adaylığımızsa hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli” dedi.

Oyunların Türkiye'ye gelmesi noktasında umutlu olduklarını söyleyen Arat, “Buraya son ana kadar mücadele etmek için geldik. Oyunları düzenleme hakkını kazanmak için buradayız” şeklinde konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, İstanbul ve Madrid'le çekişen Tokyo'ya destek verdi. Zico, her fırsatta gönül bağı olduğunu dile getirdiği 12 yıl boyunca futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığı Japonya'yı olimpiyat adaylığında da yalnız bırakmadı.

Japonların spora olan tutkusunun öven Zico, ülkenin daha önce birçok fırsatta kanıtlanmış spor organizasyonu yapma yeteneğinden dolayı, Tokyo'nun 2020 olimpiyatlarına mükemmel ev sahibi olacağını söyledi.

Oyunculuk ve antrenörlük deneyiminden dolayı Japon kültürünü çok iyi tanıdığını vurgulayan Zico, "Tokyo'nun tamamen hazır olduğuna inanıyorum ve Olimpiyatlara ev sahipliği yapma onuruna erişmesi beni çok mutlu edecektir" dedi.

Bu arada Buenos Aires, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) yeni başkanının da belirleneceği seçime hazır.

Devlet başkanları, prensesler, sporcular, iş adamları ve gazetecilerden oluşan yedi binden fazla kişi 2020 olimpiyat şehri seçimleri için Buenos Aires'te toplanıyor.

Seçimleri izlemek için dünyanın her yerinden toplam 2 bin 500 gazeteci akreditasyon yaptırdı ama ağırlık Japonlar'da. Seçimleri 600 Japon gazeteci izleyecek.