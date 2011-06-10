Suriye Türkiye sınırında operasyon başlattı

T24 - Suriye ordusu, hafta başında 120 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü Cizr el-Şuhur kasabasına karşı operasyon başlattı.





Hafta başında Suriye’nin Türkiye sınırına yakın Cizr el-Şuhur kasabasında yaşanan çatışmalarda 120 güvenlik gücü öldürülmüştü. Yaşanan çatışma sonrasında kent ablukaya alınmıştı.

Suriye devlet televizyonundan bugün yapılan açıklamada, Cizr el-Şuhur’a yönelik operasyonun başladığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonların civar köylerdeki silahlı kişileri yakalamayı hedeflediği de ifade edildi.

Televizyona bilgi veren bölge muhabiri ordu birliklerinin tanklar eşliğinde kasabanın dış bölgelerine girdiğini aktardı.



Türkiye'ye kitlesel kaçış

Kasabada yaşananlar ve bölgede konuşlanan ordu birlikleri, Türkiye sınırına kitlesel bir kaçışa yol açtı. Dün, Libya Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, olayların başlamasından bu yana yaklaşık 2 bin 500 Suriyelinin Türkiye’ye geçtiğini açıkladı. Operasyonun başlamasından sonra Türkiye’ye kaçanların sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.



‘Hastaneler yaralılara bakmıyor'

Cizr el-Şuhur ‘a yönelik operasyon başlamadan önce, BBC'ye açıklama yapan kasaba sakinleri, Suriye hükümeti tarafından cezalandırıldıklarını, devlet hastanelerinin yaralıları tedavi etmeyi reddettiğini söyledi. Kasabada elektrik ve suyun olmadığı ve sokaklarda zehirli su dağıtıldığı haberleri de geliyor.

Suriye hükümeti kasabada 120 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü söylüyor ve yaşananlardan silahlı çeteleri sorumlu tutuyor. Ancak ordu içi bir isyan yaşandığı yönünde haberler de var.







'Suriye rejimi çöküyor'

Guardian gazetesi bugünkü manşetine Suriye'de yaşanan olayları taşıyarak "İnsanlar rejimin yalan söylediğini görebiliyorlar. Rejim çöküyor" yorumunu yaptı.

Guardian gazetesinin Antakya'ya gönderdiği muhabiri Martin Chulov'un görüştüğü Suriyeli mültecilerden Martin Chulov, mültecilerin, kaçtıkları diktatörlüğün çöküşün eşiğine geldiğinden emin olduklarını söyledi.

39 yaşındaki Ebu Mecit, Cumartesi günü bir çatışmada yaralandıktan sonra, eşi ve çocuğu ile Cizr el Şuhur kasabasından Türkiye'ye kaçtığını söyledi. Cizr el Şuhur'da cumartesi'ye dek 41 bin kişinin yaşarken, bugün kasaba büyük oranda terk edildi.Ebu Mecit, Guardian muhabirine şunları söyledi:

"Biz tüm bu olanlar öncesi asla mezhebe dayalı düşünmezdik. Şimdi ise insanlar Sünnilerden, Alevilerden, Şiilerden, Hıristiyanlardan söz ediyor. Bizim hakkımızda çok şey söyleyebilirdiniz. Ancak hiç Suriye'nin Irak ya da Lübnan gibi olduğunu söyleyemezdiniz. Şimdi ise yaşananlar ülkeyi bilinmezliğe sürüklüyor.".



