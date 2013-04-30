Suriye-Türkiye sınırında kamp bombalandı: 5 ölü, 40 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırına açılan Babel Hava Sınır Kapısı yakınındaki boş alanda çeşitli yardım kuruluşlarınca kurulan çadırkent bombalandı.

Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na 4.5 kilometre uzaklıktaki, Suriye’nin Babel Hava Sınır Kapısı ve hemen yanındaki sivillerin yaşadığı çadırkente yönelik saat 15.30 sıralarındaki saldırının Suriye ordusu tarafından havadan gerçekleştirildiği öne sürüldü. Saldırıda yaralanan Suriyeliler, ambulanslar ve özel otomobillerle Türkiye sınırına taşındı. Bölgedeki hareketlilik nedeniyle, Cilvegözü Sınır Kapısı’na çok sayıda ambulans sevk edildi.

5 ölü 40 yaralı

Bombalama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Bombalama olayının ardından Cilvegözü Sınır Kapısında yoğun hareketlilik yaşandı. Suriye plakalı ambulanslarla, sivil araçlar yaralıları Türiye’ye taşıdı. Yaralıların yanı sıra, Suriye topraklarındaki vatandaşların can güvenlikleri olmaması nedeniyle ailelerini de yanlarına alarak Türkiye’ye kaçtığı gözlendi. Yaralılar, Hatay’da ve Reyhanlı İlçesi’ndeki hastanelerde tedaviye alındı.