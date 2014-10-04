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Dünya

Suriye: Türkiye harekât düzenlerse saldırı sayarız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıran Mikdat, Türkiye’nin kararının kınanması gerektiğini ifade etti

04 Ekim 2014 11:31

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat, Türkiye'nin Suriye'ye askerî harekât düzenlemesi durumunda, bunun "saldırı" olarak kabul edileceğini açıkladı.

Meclisin Irak ve Suriye ’deki IŞİD hedeflerine yönelik harekât tezkeresini kabul etmesinin ardından açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda, bunu “saldırı” olarak kabul edeceklerini açıkladı.

Press TV’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıran Mikdat, Türkiye’nin kararının kınanması gerektiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Suriye’ye militan gönderdiğini de öne sürdü.

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