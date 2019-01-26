Suriye: Türk yönetimi Adana Mutabakatı’nı 2011’den beri teröristlere destek vererek ihlal ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara ile Şam arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı’nın yeniden gündeme gelmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına Suriye’den yanıt geldi.

Suriye devlet televizyonu SANA’nın Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada, Türkiye’nin 2011 yılından bu yana teröristleri destekleyerek, militanları eğiterek ve onların Suriye’ye geçişini sağlayarak mutabakatı ihlal ettiği kaydedildi.

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Sputnik International’ın SANA’dan aktardığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye Adana Mutabakatı’na ve onunla ilişkili tüm anlaşmalara olan bağlılığının tüm çeşitlerde sürdüğünü teyit etmektedir. Ancak Türk yönetimi 2011 yılından bugüne terörü destekleyerek ve finanse ederek, militanları eğiterek ve onların Suriye’ye geçişini kolaylaştırarak, kontrol ettiği ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin doğrudan desteklediği terör gruplarının Suriye topraklarını işgaliyle anlaşmayı ihlal etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çarşamba günü Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Türkiye ile Suriye’nin 1998 tarihinde imzaladığı ‘Adana Mutabakatı’ yeniden gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Adana Mutabakatı’nın yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Adana mutabakatının ısrarla üzerinde durulması gerekiyor” sözlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AHaber'e yaptığı açıklamada, Suriye'nin taahhütleri yerine getirmemesi durumunda Adana Mutabakatı'nın Türkiye'ye askeri müdahale hakkı verdiğini belirtmişti.