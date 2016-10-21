Suriye Türk uçaklarını düşürmekle tehdit etti

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeyindeki PYD mevzilerini bombalayan Türkiye'yi savaş uçaklarını düşürmekle tehdit etti. Suriye ordu komutanlığından yapılan açıklamada, ‘hava sahasının yeniden ihlal edilmesi durumunda Türk uçaklarının mevcut bütün imkânlar kullanılarak düşürüleceği' belirtildi. Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyen Türkiye, Suriye'deki terör örgütü IŞİD ve Kürt gruplarıyla mücadele ediyor.

Güvenlik Konseyi'nin ataleti protesto edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Halep'te mahsur kalan sivillerin son dört haftada, Suriye ve Rus hava kuvvetlerinin başlattığı bombardımanın en ağır saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. BM Genel sekreteri Ban Ki Moon New York'taki teşkilat merkezinde yaptığı açıklamada eylül ayındaki hava saldırılarında dörtte biri çocuk olmak üzere en az 500 kişinin öldüğünü söyledi.

‘Ortaçağ stratejisi'

BM Genel Sekreteri Ban, BM Genel Kurulu'nun Suriye konulu özel oturumundaki konuşmasında Rus ve Suriye hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırılarda yaralanan sivillerin sayısının da 2 bini aştığını belirtti. Saldırıların siviller arasında yol açtığı kayıpları dehşet verici olarak tanımlayan BM Genel Sekreteri Suriye hükümet kuvvetleri tarafından kuşatılan Halep'in doğusuna temmuz ayından bu yana insani yardım konvoyu ulaşmadığını söyledi. Ban Kimun 250 bin kişinin kuşatma altında tutulmasını ‘Ortaçağdan kalma strateji' olarak niteledi.

Dünya Güvenlik Konseyi'nin 2011 yılında patlak veren Suriye'deki iç savaşı sona erdirmekten aciz kalmasından üzüntü duyduğunu dile getiren BM Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi'nin barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmediğini, sözlerine ekledi. Çok sayıda devlet Güvenlik Konseyi'nin pasifliğini protesto amacıyla BM Genel Kurulu'nu özel birleşime çağırmıştı.

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DW, epd, Reuters/AG, BÖ