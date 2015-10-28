Suriye toplantısına ilk kez İran da davet edildi

ABD yetkililer, Suriye’nin geleceğine ilişkin yapılacak uluslararası toplantılara ilk kez İran’ın da davet edildiğini bildirdi.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla AP haber ajansına açıklamada bulunan ABD’li yetkililer, Suriye’de dört yılı aşkın süredir devam eden savaşı çözüme kavuşturmak amacıyla perşembe günü Viyana'da düzenlenecek toplantıya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren Tahran yönetimin de davet edildiğini ifade etti. Davetin Rusya tarafın İran’a iletildiği bilgisini veren yetkililer, İran’ın şu aşamada yanıt vermediğini dile getirdi.

Suriye’nin geleceğine ilişkin son toplantı, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu’nun da katılımıyla ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında yapılmıştı. Perşembe günü yine Viyana’da yapılması planlanan bir sonraki görüşmeye, dört ülkenin yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin de katılması bekleniyor.

Rusya uzun süredir İran’ın toplantılara katılmasını isterken, ABD yönetimi de son dönemde İran’ın uluslararası toplantılara katılma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı. Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu ABD’nin bazı müttefikleri ise buna karşı çıkıyor.