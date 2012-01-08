-Suriye toplantısı sona erdi KAHİRE (A.A) - 08.01.2012 - Arap Birliği Suriye Komisyonu'nun, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Suriye'de bulunan gözlemci heyetinin hazırladığı ilk raporların değerlendirilmesi amacıyla düzenlediği toplantı sona erdi. Suudi Arabistan'ın da özel davetli olarak katıldığı toplantıda, komisyon 6 maddelik bir karar bildirgesi yayımladı. Bildirgede, Suriye hükümetine bir kez daha sivilleri koruma, barışçıl gösterilere müdahale etmeme ve muhaliflere yönelik şiddetten vazgeçme çağrısı yapıldı. Bildirgede, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen saldırılar kınanırken, Arap Birliği gözlemci heyetine de zor şartlar altında yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür edildi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ve Suriye Komisyonu Başkanı Hamad Bin Casım, toplantının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundular. Arap Birliği Suriye Komisyonu Başkanı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım, gazetecilerin soruları üzerine Arap Birliği'nin tarihinde ilk defa bir Arap ülkesine gözlemci gönderdiğini söyleyerek, "Eğer Arap Birliği barış gücü olsaydı Suriye'deki sivillerin korunması için bu barış gücünün bölgeye gönderilmesi seçeneğini tartışırdık. Maalesef Arap Birliği'nin elinde bu şekilde bir imkan yok" diye konuştu. Hamad Bin Casım, Arap Birliği'nin Suriye meselesini tüm hatları ile BM Güvenlik Konseyi'ne götürme taraftarı olmadığını vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi'nin karar ve uygulama mekanizmalarının Suriye'ye müdahaleyi ön görerek Arap Birliği'ni dışarda bırakabilme olasılığı bulunduğunu anlattı. Casım, "Olayı tüm hatları ile BM Güvenlik Konseyi'ne götürürsek, BM bize müracaat etmeden Suriye'ye müdahalede bulunabilir" dedi. Casım, Arap Birliği'nin uyguladığı planın, şiddetin durdurulması için Suriye hükümetini zorlamaya yönelik olduğunu dile getirdi. Suriye halkının Esad yönetiminin kalıp kalmaması konusunda aldığı kesin kararı bildiklerini kaydeden Casım, Suriye halkının aldığı karar çerçevesinde mücadele edeceğini, burada Arap Birliği'nin rolünün ise zararın azaltılması olduğunu ifade etti. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi de Suriye meselesinin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilmesi konusunun sıkça tekrarlandığını hatırlatarak, Suriye konusunun 16 Kasım 2011 tarihinden bu yana BM'nin gündeminde olduğunu kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye için hemen bir karar almasının ve uygulamasının beklenemeyeceğini savunan El Arabi, Bosna konusunda BM'nin ancak savaşın sonuna doğru müdahale kararı aldığını anlattı. Arabi, "Biz mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Kabul edelim ki gözlemcilerin Suriye'ye gitmesinin ardından bu ülkedeki sivillere yönelik şiddet azaldı" diye konuştu. Toplantının yapıldığı Fairmount Otel'e girmeyi başaran Suriyeli muhalif Mahmud El Hımsi, lobide karşılaştığı Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'ye "Hain" diye bağırdı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi korumalarının yardımı ile lobiden hızlı bir şekilde uzaklaştırıldı. Beraberindeki bazı muhalifler ile birlikte toplantı salonuna inen Mahmud El Hımsi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiç bir şey istemiyoruz. Sadece silah istiyoruz. Bize silah yardımı yapılsın, biz Esad'ı devireceğiz" dedi.