-SURİYE TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. Dışişleri Konutu'nda yapılan toplantıya, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile Dışişleri ve Başbakanlık üst düzey yetkilileri katıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, toplantıya katılmak üzere seçim çalışması için gittiği Konya'dan Ankara'ya gelmişti.