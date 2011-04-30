T24 LogoT24 Logo
Gündem

SURİYE TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 03:16

-SURİYE TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Suriye'deki gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. Dışişleri Konutu'nda yapılan toplantıya, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile Dışişleri ve Başbakanlık üst düzey yetkilileri katıldı.  Dışişleri Bakanı Davutoğlu, toplantıya katılmak üzere seçim çalışması için gittiği Konya'dan Ankara'ya gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24